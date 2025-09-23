Минобороны объяснило, зачем российской армии брать Купянск

В Минобороны заявили, что контроль над городом Купянск откроет для Вооруженных сил (ВС) России возможность наступления вглубь Харьковской области. Российская армия сможет в том числе продвинуться к населенным пунктам Изюм и Чугуев, рассказали в Telegram-канале ведомства.

Купянск — крупный город в Харьковской области. На его территории пересекаются две железные и две автомобильные дороги. В Минобороны отметили, что через него проходят пути снабжения всей группировки ВСУ на восточном берегу реки Оскол.

Взятие Купянска также поможет российским войскам продвинуться к Славяно-Краматорской агломерации по стратегически важной дороге до северной границы с ДНР. В Славянске и Краматорске находятся главные оборонительные позиции ВСУ в регионе, поэтому такой маневр поможет российским войскам занять эти два города быстрее, отметили в ведомстве.

После взятия города ВС смогут пойти на Волчанск навстречу наступающей с севера группировки «Север».

Сейчас в Купянске взято под контроль 5667 из 8667 зданий. ВС России окружили крупную группировку противника на севере и западе города. Российские войска продолжают «блокировать неонацистов с южной стороны».