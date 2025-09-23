Армия России применила тактику «подземного десанта» при наступлении на Купянск
Минобороны России заявило, что во время наступления на Купянск российские войска использовали тактику «подземного десанта».
«Успеху также способствовала тактика "подземного десанта", действующего через инженерные коммуникации»,— написано в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
13 сентября в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что российские военнослужащие передвигались по газовой трубе во время захода на окраины города Купянск в Харьковской области. В марте войска России также использовали газовую трубу во время операции по освобождению Суджи в Курской области. Военнослужащие преодолели внутри нее около 15 км и «вышли в глубине боевых порядков группировки Вооруженных сил Украины», сообщал начальник Генштаба Валерий Герасимов.