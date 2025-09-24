Адвокат экс-чиновника Авакяна не верит в его самоубийство

Бывший чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян, накануне сбежавший из зала суда и вскоре найденный мертвым в здании консульства Армении, не мог покончить с собой. Такого мнения придерживается его адвокат Наталья Черникова.

По словам юриста, ее бывший клиент был верующим человеком и обладал сильным характером. В комментарии RT она назвала его «бойцом, который не любит проигрывать».

«Он достаточно умный человек, он считает последствия дальше какого-то события», — добавила адвокат.

В комментарии для Mash юрист сообщает, что последний разговор с клиентом состоялся в ночь на среду. Защита хотела обсудить с клиентом дальнейшие действия. По словам адвоката, голос господина Авакяна не был подавленным. Его побег из суда защитник списывает на «неординарность» характера, а его самого всегда считали жизнерадостным человеком.

Во вторник Борис Авакян самовольно покинул здание Кронштадтского районного суда, когда в слушании по его делу был объявлен перерыв. Вместе с двумя десятками других фигурантов он обвинялся в уклонении от уплаты таможенных сборов. Вскоре тело Бориса Авакяна было найдено в туалете армянского консульства.