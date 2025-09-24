Песков заявил о влиянии СВО «на многие поколения вперед»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, с какой целью Россия продолжает военную операцию на Украине. Из его комментария для РБК следует, что стране еще только предстоит достичь поставленных целей.

«Мы продолжаем ... чтобы обеспечить наши интересы, — сказал господин Песков, — и достигнуть тех целей, которые верховный главнокомандующий ... ставил с самого начала».

По словам Дмитрия Пескова, это делается для настоящего и будущего страны, «на многие поколения вперед».

Также пресс-секретарь заявил, что российские войска продвигаются в зоне СВО «очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал» наступления и снизить потери. Он полагает, что президент США не всегда располагает точной картиной, и не со всеми его высказываниями по теме Украины можно согласиться.