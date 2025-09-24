Песков объяснил «очень аккуратное» продвижение российской армии в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намеренно выбрала тактику неторопливого продвижения в зоне СВО. Это «очень продуманные действия», они позволяют действовать эффективнее, пояснил он.

«Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный», — сказал Дмитрий Песков РБК.

Он добавил, что не следует «спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы». Поспешность способна «увеличить количество погибших», добавил пресс-секретарь.

Президент США Дональд Трамп накануне назвал российскую СВО на Украине «бесцельной войной» и негативно оценил скорость достижения Москвой своих целей, а также ее наступательные способности. Дмитрий Песков считает, что не со всеми высказываниями американского политика можно согласиться.