Песков прокомментировал слова Трампа о шансах Украины вернуть территории

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может согласиться с последними высказываниями президента США о России. Накануне после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Дональд Трамп заявил, в частности, что Украина при поддержке ЕС способна вернуть контроль над территориями, утраченными с 2014 года.

«Господин Трамп услышал о том, что происходит, в версии Зеленского, — заявил Дмитрий Песков РБК. — На этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали».

Господин Песков также напомнил, что заявления господина Трампа звучали в тот момент, когда в Москве уже была ночь. Поэтому реакция на высказывания не была моментальной, пояснил он.