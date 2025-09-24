Александр Гуцан принес присягу в качестве генпрокурора

Назначенный на пост генерального прокурора России Александр Гуцан на заседании в Совете федерации принес присягу. Он поставил подпись под ее текстом.

«Клянусь при осуществлении полномочий генерального прокурора РФ свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации, защищать права и свободу человека и гражданина, охраняемые законом интересы общества и государства»,— сказал господин Гуцан (цитата по ТАСС).

Срок полномочий генпрокурора в России — пять лет. Один и тот же человек может быть назначен на эту должность неоднократно.

Александр Гуцан занимал должность полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе. На посту генпрокурора он сменит Игоря Краснова. Тот назначен председателем Верховного суда.

