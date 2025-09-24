Путин освободил Краснова от должности генпрокурора из-за нового назначения

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от должности генерального прокурора РФ. Он назначен на должность председателя Верховного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Игорь Краснов назначен на новый пост решением Совета федерации. Он был единственным кандидатом на должность, которая оставалась вакантной после смерти в июле предыдущего председателя — Ирины Подносовой.

Господин Краснов занимал пост генпрокурора с января 2020 года. На его место президент России Владимир Путин назначил своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.