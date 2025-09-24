Путин освободил Краснова от должности генпрокурора из-за нового назначения
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Игоря Краснова от должности генерального прокурора РФ. Он назначен на должность председателя Верховного суда.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Игорь Краснов назначен на новый пост решением Совета федерации. Он был единственным кандидатом на должность, которая оставалась вакантной после смерти в июле предыдущего председателя — Ирины Подносовой.
Господин Краснов занимал пост генпрокурора с января 2020 года. На его место президент России Владимир Путин назначил своего полпреда в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана.
