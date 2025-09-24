Власти показали последствия пожара в зоопарке Новосибирска

Сотрудники зоопарка имени Шило в Новосибирске продолжают разбор завалов после пожара. Для сбора крупного мусора задействована коммунальная техника. «РИА Новости» опубликовало видео с последствиями ЧП.

По словам директора зоопарка, для спасенных животных ночью отгородили временные вольеры. Сейчас они адаптируются к новым условиям. После разбора завалов планируется сформировать временное ограждение, и животных вернут на свои места.

Пожар произошел 23 сентября. Огонь охватил два вольера на площади 180 кв. м, они сгорели. По словам мэра города Максима Кудрявцева, погибли пять животных. Прокуратура назвала возможной причиной ЧП «аварийный режим электрооборудования». Зоопарк имени Шило входит в число крупнейших в России, в нем содержится около 11 тыс. особей.