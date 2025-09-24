Прокуратура назвала возможную причину пожара в зоопарке Новосибирска

Наиболее вероятной причиной пожара в зоопарке имени Шило в Новосибирске был «аварийный режим электрооборудования», сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. По факту пожара проводится уголовно-процессуальная проверка, ее ход и результаты поставлены на контроль в прокуратуре.

ЧП случилось 23 сентября. Огонь охватил два вольера на площади 180 кв. м, они полностью сгорели. По словам мэра города Максима Кудрявцева, погибли пять животных. Из вольеров с копытными удалось спасти 24 животных. Зоопарк имени Шило входит в число крупнейших в России и занимает площадь 65 га. В зоопарке содержится около 11 тыс. особей 803 видов.