Более десяти животных погибли при пожаре в новосибирском зоопарке

Открытое горение в новосибирском зоопарке удалось ликвидировать. Более десяти животных погибли. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Помимо верблюда и быка из горящего зоопарка удалось спасти три козы. Директор зоопарка Андрей Шило уточнил, что среди спасенных животных — пятнистые олени, яки, нубийские козы, шотландский бык и два дикобраза. Сотрудники зоопарка во время пожара не пострадали.

Огонь охватил два вольера на площади 180 кв. м, они полностью сгорели. Распространения огня на деревья и другие постройки не произошло. В тушении пожара участвовали 30 сотрудников спасательной службы и 10 единиц техники. Разбор и проливка сгоревших конструкций продолжаются.

Как рассказал господин Шило в комментарии ТАСС, зоопарк готов возобновить работу уже 24 сентября. Он входит в число крупнейших в России и занимает площадь 65 га. В зоопарке содержится около 11 тыс. особей 803 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу, около 180 — в Красную книгу России и региональные Красные книги.