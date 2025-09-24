Суд обязал «Русал Урал» выплатить 5 млн рублей работнику за полученную болезнь

В Каменске-Уральском (Свердловская область) суд взыскал с АО «Русал Урал» 5 млн руб. в пользу работника, получившего профессиональное заболевание и утратившего трудоспособность на 80%, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Суд установил, что анодчик в производстве алюминия во второй серии корпусов электролиза дирекции по электролизному производству получил заболевание из-за воздействия вредных факторов на работе. В суде он рассказал о постоянных болях, вызванных заболеванием, которые не проходят более двух лет.

Компания признала вину в создании небезопасных условий труда. Прокуратура поддержала иск работника — суд согласился с мнением прокурора и взыскал 5 млн руб. Компания подала апелляцию, но Свердловский областной суд оставил решение без изменений.

Ранее прокуратура Байкаловского района в Свердловской области в судебном порядке добилась выплаты сельскохозяйственным производственным кооперативом (СПК) «Шаламовский» компенсации морального вреда в 200 тыс. руб. работнице, получившей тяжелые травмы при работе на ферме.

Ирина Пичурина