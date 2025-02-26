Суд обязал выплатить компенсацию 200 тысяч за травму после наезда трактора

Прокуратура Байкаловского района в судебном порядке добилась выплаты сельскохозяйственным производственным кооперативом (СПК) «Шаламовский» компенсации морального вреда работнице, получившей тяжелые травмы при работе на ферме, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Проверка установила, что в октябре 2023 года на сотрудницу СПК «Шаламовский» наехал трактор на молочно-товарной ферме «Липовская», в результате чего ей были причинены тяжелые травмы.

Проверка также выявила нарушения в сфере охраны труда. Работодатель не обеспечил надлежащее состояние территории фермы, отсутствовали схемы движения транспорта, указатели и знаки, сотрудники были допущены к работе без инструктажа по охране труда. Кроме того, в СПК не функционировала система управления охраной труда.

Чтобы восстановить права сотрудницы, прокуратура направила иск в суд о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск, взыскав выплату с СПК «Шаламовский» в пользу пострадавшей.

Полина Щуцкая