Медведев объяснил слова Трампа о «неспособности России выиграть войну»

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента США Дональда Трампа о России. Американский политик назвал СВО «бесцельной войной», которую «настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю». Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, сообщил, что президент оставляет за собой право продавать Украине наступательные вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Что-то там, в Нью-Йорке, творится, — заявил Дмитрий Медведев в Telegram. — Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия"».

Господин Медведев выразил уверенность в том, что господин Трамп «вернется» из параллельной реальности, потому что «он всегда возвращается». Замглавы российского Совбеза предположил, что президент США может вскоре предложить Украине «подписать капитуляцию», либо «слетать на Марс с прощенным им (Илоном) Маском», либо «сделать что-то еще ... что позволит претендовать на Нобелевскую премию».

«Главное — чаще кардинально менять свою точку зрения ... В этом суть успешного государственного управления через социальные сети», — отметил Дмитрий Медведев в своем канале.