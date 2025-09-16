Пять стран ЕС оказались самыми лояльными к россиянам по выдаче шенгенских виз

Франция, Италия, Испания, Греция и Венгрия остаются наиболее лояльными к российским туристам и больше других стран ЕС выдают им шенгенские визы. Об этом заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Эксперт РСТ, гендиректор VCP Travel Михаил Абасов сообщил изданию «Подъем», что в 2024 году эти страны выдали россиянам около 470 тыс. шенгенских виз. По его словам, это «напрямую связано с большой долей российского турпотока в их экономике».

Больше всех шенгенских виз россиянам в прошлом году выдали Италия (152 254 визы), Франция (123 890 виз) и Испания (111 187 виз). Власти Греции согласовали оформление 59 703 визы, Венгрия выдала 23 382 визы.

Ранее российские СМИ со ссылкой на публикации греческих изданий писали, что эти пять стран якобы заблокировали решение ЕС ужесточить визовые ограничения для граждан России. В сообщениях российская пресса ссылалась на греческий сайт Pronews, который брал за основу информацию из соцсетей. Официально сведения о возможных попытках членов ЕС помешать ужесточению визового режима для граждан России не подтверждены.