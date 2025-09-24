Вступил в силу приговор отцу четверых детей, умерших от отравления дихлофосом

В Красноярском крае вступил в законную силу приговор Дмитрию Виноградову — отцу четверых детей, умерших от отравления дихлофосом. 9 сентября городской суд Назарова признал его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и назначил два года условно с испытательным сроком три года. В карточке дела на сайте суда указано, что 17 сентября решение вступило в силу. Участниками процесса оно не обжаловалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Виноградов

Фото: прокуратура Красноярского края Дмитрий Виноградов

Фото: прокуратура Красноярского края

По материалам дела, расследованием которого занимался СКР, 20 сентября 2024 года житель села Красная Сопка Дмитрий Виноградов травил в доме мух, не изучив инструкцию о мерах предосторожности, размещенную на аэрозольном баллончике. Мужчина переборщил со средством от насекомых, не проветрил как следует дом и не провел в нем влажную уборку после обработки. В результате ядовитые вещества попали в организм детей при вдыхании, вместе с пищей и через кожу, что привело к смерти. Им было от шести до 13 лет.

На следствии и судебном процессе Дмитрий Виноградов не отрицал, что обрабатывал дом инсектицидным средством, но считает, что дихлофос, который регулярно использовался в их хозяйстве, вряд ли мог привести к таким трагическим последствиям. В судебных прениях защитник просил оправдать доверителя.

Илья Николаев