Дихлофос по неосторожности

Красноярский суд приговорил к двум годам условно отца четырех детей, умерших от отравления дихлофосом в сентябре 2024 года. Расследование установило, что глава семьи Дмитрий Виноградов травил в доме мух, не изучив инструкцию о мерах предосторожности, размещенную на аэрозольном баллончике. Мужчина переборщил со средством от насекомых, не проветрил как следует дом и не провел в нем влажную уборку после обработки. В результате ядовитые вещества попали в организм детей при вдыхании, вместе с пищей и через кожу, что привело к их смерти. Защита заявила, что пока не приняла решение об обжаловании приговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Виноградов на судебном заседании выразил сомнение, что дихлофос мог привести к смерти детей

Фото: прокуратура Красноярского края Дмитрий Виноградов на судебном заседании выразил сомнение, что дихлофос мог привести к смерти детей

Фото: прокуратура Красноярского края

В Назарове сегодня завершилось рассмотрение резонансного дела об отравлении дихлофосом четырех детей осенью 2024 года в селе Красная Сопка. Их отца, 35-летнего Дмитрия Виноградова, суд признал виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ, максимальное наказание — четыре года лишения свободы) и приговорил к двум годам условно с испытательным сроком три года. Осужденного обязали встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции и ходить туда раз в месяц отмечаться.

Дмитрий Виноградов, окруженный родными, комментировать приговор не стал. Адвокат Александр Гуртовенко заявил, что вопрос об обжаловании приговора будет решен после ознакомления с полным текстом судебного решения.

21 сентября прошлого года все члены семьи Виноградовых — четверо детей в возрасте от шести до 13 лет, их отец и мать — почувствовали резкое ухудшение здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства, и были госпитализированы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, дети (мальчик и три девочки) умерли. Краевое управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело, выдвинув несколько версий о причинах случившегося.

Первоначально правоохранители сообщали, что семья могла отравиться пельменями и курицей, купленными в сельском магазине. Прокуратура поручила следствию проверить и версию об отравлении семьи продуктами собственного подсобного хозяйства: в доме потерпевших были обнаружены антибиотики для крупного рогатого скота, хранившиеся в холодильнике, и пестициды, которые лежали на полу. Подтверждения эти версии не нашли.

Экспертиза установила, что смерть детей произошла из-за острого отравления средством от насекомых, а попало оно в организм при вдыхании, вместе с пищей и через кожу. По материалам расследования, 20 сентября, накануне трагедии, глава семьи Дмитрий Виноградов травил дихлофосом мух. Причем, купить баллончик с аэрозолем он попросил своего сына, отправив его в магазин. Следствие доказало, что глава семьи пренебрег изучением размещенной на баллончике инструкции о способе применения и мерах предосторожности. Компоненты инсектицидного средства попали на пищевые продукты, кухонную посуду, предметы мебели и постельное белье. Не проветрив как следует помещение и не сделав влажную уборку после обработки, Дмитрий Виноградов пустил в дом вернувшихся с прогулки детей и жену. Домочадцы поужинали, легли спать, на следующий день дети и взрослые почувствовали себя плохо и были госпитализированы.

«Без результатов судебно-медицинских и химических экспертиз было сложно поверить в версию о гибели детей в результате отравления инсектицидом, однако после изучения обоснованных экспертных заключений сомнений не возникало.

При расследовании проводился следственный эксперимент путем распыления баллона инсектицидного средства на время и расчет площади обработки помещения, что еще раз подтвердило, что мужчина превысил норму концентрации средства в доме. Тяжел был и моральный аспект. В семье произошло большое горе, при этом следователям приходилось устанавливать психологический контакт с родителями и родственниками, чтобы объективно разобраться в произошедшем и установить истину»,— рассказала «Ъ-Сибирь» следователь Виктория Соколова.

В мае 2025 года по делу начался судебный процесс. В прениях сторон гособвинитель, Назаровский межрайонный прокурор Владислав Беспалов, просил назначить подсудимому два года условно. «Совокупность представленных доказательств свидетельствует о виновности Виноградова. Довод защиты о несостоятельности экспертизы опровергают комиссионные медицинские и химические заключения. Прошу учесть тяжесть наступивших последствий и активное способствование подсудимым раскрытию и расследованию преступления»,— сказал прокурор.

Дмитрий Виноградов придерживался показаний, данных на следствии. Он не отрицал, что обрабатывал дом инсектицидным средством, но считает, что дихлофос, который регулярно использовался в их хозяйстве, вряд ли мог привести к таким трагическим последствиям. Защитник требовал оправдать доверителя. Сам Дмитрий Виноградов, выступая с последним словом, просил «строго его не судить».

Константин Воронов