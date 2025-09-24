Песков: поток добровольцев позволяет комплектовать все подразделения армии РФ

Добровольческий ресурс в России достаточно высокий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, поток добровольцев позволяет комплектовать все подразделения российской армии.

«Здесь у нас процесс отлажен»,— сказал представитель президента в эфире радио РБК. Так он прокомментировал тот факт, что в России не объявлялись дополнительные волны частичной мобилизации.

Президент России Владимир Путин говорил, что в армию России каждый месяц приходит от 50 тыс. до 60 тыс. добровольцев. В 2025 году в России был увеличен план набора на военную службу по контракту.