В России увеличен план набора на военную службу по контракту

В России в этом году увеличен план набора на военную службу по контракту. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов.

«Показатели плана комплектования в целом выполняются»,— приводит пресс-служба военного ведомства слова господина Белоусова. Он подчеркнул, что комплектование войск остается ключевым вопросом для ведения наступательных действий. «Работа на данном направлении идет успешно»,— добавил глава Минобороны.

За первое полугодие к Вооруженным силам России присоединились более 210 тыс. контрактников, сообщал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. За тот же период 2024 года контракт заключили около 190 тыс. человек. Всего в прошлом году на службу по контракту поступили около 450 тыс. человек.