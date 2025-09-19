Северо-Западу подыщут нового президентского куратора

Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на пост генпрокурора России. В этой должности он сменит Игоря Краснова. Соответственно, пост полномочного представителя президента России в СЗФО останется вакантным. Кто займет это место — официально неизвестно, но среди самых вероятных вариантов в СМИ обсуждаются назначения Дмитрия Козака или Константина Чуйченко.

В четверг, 18 сентября, в Совет Федерации поступило представление президента РФ Владимира Путина для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора РФ действующего полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана. Об этом сообщил председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. По словам сенатора, в соответствии с регламентом палаты комитеты Совфеда на совместном заседании проведут предварительное обсуждение представленной кандидатуры и подготовят заключения. Решение по кандидатуре Александра Гуцана будет принято 24 сентября, уточнил господин Клишас.

Александр Гуцан для надзорного ведомства человек тоже отнюдь не новый. В органах прокуратуры он проработал более 30 лет, 11 из них — заместителем генпрокурора.

В 2018 году Александр Гуцан был назначен полпредом президента в СЗФО, сменив в должности нынешнего губернатора Петербурга Александра Беглова. Сразу после этого Владимир Путин включил господина Гуцана в Совбез и Совет при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. За восемь лет работы на посту полпреда Александр Гуцан запомнился петербургским чиновникам и политологам как «юрист старой школы», который главным образом занимался регионами округа, в меньшей степени Петербургом. С местными СМИ коммуницировал нечасто.

Самая громкая критика, с которой господин Гуцан столкнулся в сети, была от режиссера и на тот момент члена Совета по правам человека при президенте России Александра Сокурова.

В 2019 году последний в соцсетях рассказал о своей встрече с полпредом СЗФО, на которой попытался выяснить позицию чиновника относительно строительства мусорного полигона неподалеку от поселка Шиес в Архангельской области (в 2019 году там были сильные народные волнения.— «Ъ-СПб»). «К сожалению, ни на один вопрос я не получил ответа. Разговор проходил в атмосфере враждебности и высокомерия со стороны государственного чиновника»,— писал режиссер.

Политологи, чиновники и депутаты Петербурга и Ленобласти считают Александра Гуцана осторожным управленцем. Каких-либо громких публичных скандалов с его именем за это время связано не было. В период пандемии полпред активно выражал недовольство низкими темпами вакцинации жителей СЗФО. В 2021 году Александр Гуцан контролировал исполнение нацпроектов в регионах округа, в частности связанных с медициной. А в последнее время, говорят собеседники «Ъ-СПб», господин Гуцан много внимания уделял тому, чтобы вывести Ленобласть на передовые показатели по поддержке участников СВО и их семей.

По словам политтехнологов, опрошенных «Ъ-СПб», главное достижение Александра Гуцана на Северо-Западе — это достаточно стабильная внутриполитическая ситуация в регионе. При этом вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Петр Быстров отмечает, что в наследство господину Гуцану остался уже достаточно сильный аппарат полпреда. Кроме того, по его словам, успешно сохранять политическое спокойствие и купировать риски полпреду удавалось из-за использования силовых связей в регионах СЗФО.

Александр Гуцан провел срок на этой должности, возможно, самый сложный период последних лет. Речь идет о пандемии коронавируса, начале СВО и прошедших в регионах выборах, отмечает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Успех для господина Гуцана — это тот факт, что информационная повестка за это время на Северо-Западе была весьма комплиментарной, без явных нерешаемых проблем и громких скандалов, добавляет политтехнолог.

Эксперты, вовлеченные в политическую жизнь СЗФО, отмечают, что у Александра Гуцана «сильный аппаратный уровень» и он предпочитает решать проблемы тихо, без лишнего опубличивания. Вероятнее всего, этот же принцип он перенесет и в Генпрокуратуру, но, считают политологи, проблем в такой тихой работе нет.

Они также отмечают, что попытки назвать имя того, кто станет новым полпредом президента СЗФО, бессмысленны, так как «только один человек принимает это решение». Однако абсолютно точно можно сказать, что это будет человек, облеченный личным доверием главы государства. Чаще всего в СМИ звучат имена замглавы администрации президента Дмитрия Козака, подавшего в отставку 18 сентября, и действующего министра юстиции Константина Чуйченко. Оба окончили юридический факультет Ленинградского университета и являются выходцами с Северо-Запада. Скорее всего, тенденция назначения полпреда, знакомого с местной повесткой, продолжится, считают эксперты.

