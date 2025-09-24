«Фонд Ройзмана (иноагент)» оспорил в кассации проверку Минюста

Благотворительная организация «Фонд Ройзмана (иноагент)» подала кассационную жалобу на решение апелляции, следует из картотеки арбитражных дел. Ранее суд подтвердил решение первой инстанции полностью отказать в удовлетворении иска фонда к Минюсту.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В изначальном иске фонд требовал признать незаконными действия управления Министерства юстиции по Свердловской области и признать недействительными результаты проведенной ведомством проверки, проведенной в октябре 2024 года. Акт проверки организация требовала признать недействительным.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме и полностью отказал в удовлетворении иска. Решение подтвердили и в апелляционной инстанции.

Результаты проверки, которую пытались оспорить в суде, стали основанием для ликвидации «Фонда Ройзмана (иноагент)». Решение об этом принял Октябрьский районный суд Екатеринбурга в апреле. Представители Минюста на заседании утверждали, что проверка выявила недостоверные сведения об адресе организации, нецелевое использование денежных средств, отсутствие смет и нарушение требований об учете доходов и расходов на общую сумму 4 млн руб.

«Фонд Ройзмана (иноагент)» был создан в 2015 году. В число учредителей организации входил экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (в 2022 году внесен в реестр иноагентов). С 2020 года фонд возглавляла Светлана Косолапова.

Анна Капустина