Россия остается неотъемлемой частью европейской безопасности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, нельзя разбираться с безопасностью Европы в ущерб России.

«Вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России. Тем более, кто бы что бы ни говорил, даже сейчас Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности»,— сказал представитель президента в интервью радио РБК.

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что страны Европы разрабатывают гарантии безопасности в поддержку продолжения войны против России. 4 сентября в Париже встретились лидеры более 30 стран, объединенных так называемой коалицией желающих. Их задачей было окончательно договориться о гарантиях безопасности для Украины. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что 26 стран готовы направить на Украину свои войска после наступления перемирия или мира.

