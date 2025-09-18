Лавров: Европа вырабатывает гарантии безопасности в поддержку войны против РФ

Европейские страны разрабатывают гарантии безопасности в поддержку продолжения войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. К такому выводу подводит тот факт, что гарантии формулируются европейцами без участия РФ, считает глава российского внешнеполитического ведомства.

«Европа сейчас вот обвиняет (президента РФ Владимира. — "Ъ") Путина, что он отказывается от диалога, и параллельно сконцентрировалась на выработке гарантий безопасности Украины, обсуждаемых без Российской Федерации,— сказал министр. — А если ты обсуждаешь что-то, касающееся безопасности одного воюющего государства без другого воюющего государства, значит, ты хочешь эти гарантии безопасности сформулировать в поддержку продолжения войны против соседа».

Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что глава Белого дома Дональд Трамп в какой-то момент может прийти к выводу, что урегулирование конфликта на Украине невозможно. По словам госсекретаря, американский лидер «еще не дошел до этого, но может дойти. Глава Госдепа подчеркивал, что администрация США надеется избежать отказа от посредничества в переговорах и введения новых санкций против России, поскольку в таком случае на мировой арене не останется реальных посредников. Он также говорил, что Вашингтон тесно сотрудничает с партнерами в Европе по вопросам гарантий безопасности для Украины.

4 сентября в Париже прошла встреча лидеров свыше 30 стран, объединенных так называемой коалицией желающих. Их задачей было окончательно договориться о гарантиях безопасности для Украины. По итогам встречи президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что свои войска на Украину после наступления перемирия или мира готовы отправить 26 стран. По данным Bild, Германия от возможной отправки войск отказалась.

Анастасия Домбицкая