Слушания по проекту нового устава Нижнего Новгорода запланированы на 15 октября

Публичные слушания по проекту нового устава Нижнего Новгорода, включающего присоединенный Кстовский район, запланированы на 15 октября 2025 года. Вопрос о назначении слушаний депутаты рассмотрят на первом заседании городского парламента 29 сентября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Сами слушания запланированы в зале заседаний гордумы в пятом корпусе кремля в 14:00. Регистрация участников должна быть открыта не позднее, чем за пять дней до даты проведения.

На первом заседании депутаты, в соответствии с законодательством, отправят в отставку мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, главу Кстовского округа Ивана Уланова, ликвидируют кстовский совет депутатов. Полномочия кстовских депутатов прекратят с 29 сентября, ликвидация совета как юрлица продлится до конца года.

На этом же заседании дума выберет нового главу МСУ — из предложенных губернатором Глебом Никитиным кандидатур Юрия Шалабаева и бывшего замначальника УВД города Сергея Горячева.

Также нижегородские депутаты на первом заседании изберут председателя думы, четвертых его заместителей, сформируют десять комиссий.

Ирина Швецова