В структуре новой нижегородской думы планируется 10 комиссий

Десять постоянных комиссий планируется в структуре гордумы Нижнего Новгорода первого созыва. Об этом говорится в соответствующем проекте решения, подготовленном к первому заседанию вновь избранного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ Фото: Ирина Швецова, Коммерсантъ

Новой станет комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике и физкультуре. Также сохранятся комиссии по бюджету; по имуществу; по экономике; по городскому хозяйству; по транспорту и дорожному хозяйству; по градостроительству и архитектуре; по соцполитике; по МСУ; по экологии.

Заместителей председателя, как и в текущем созыве, планируется четыре, включая одного первого зама.

Как писал «Ъ-Приволжье», первое заседание гордумы запланировано на 29 сентября.

Галина Шамберина