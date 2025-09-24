Никто снова не захотел строить детсад в белгородской Терновке

Не состоялся аукцион на строительство детского сада в селе Терновка Яковлевского округа Белгородской области за 287,5 млн руб. Комиссия приняла такое решение из-за отсутствия заявок на торги, следует из документации тендера.

Подрядчику предстояло построить здание общей площадью 2,8 тыс. кв. м, рассчитанное на 180 мест. Работы нужно было выполнить с даты заключения контракта до 4 декабря 2026 года.

Предыдущий аукцион на возведение детского сада в селе Терновка также не состоялся из-за отсутствия заявок. Начальная цена контракта на нем была ниже — она составляла 260,9 млн руб. Новые торги пока не объявили.

Алина Морозова