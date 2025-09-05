Не состоялись торги на строительство детсада в белгородском селе Терновка

Признан несостоявшимся объявленный министерством строительства Белгородской области электронный аукцион на возведение детского сада в селе Терновка Яковлевского городского округа: не было подано ни одной заявки. Согласно порталу госзакупок, новый тендер пока не объявлен.

Начальная цена составляла 260,9 млн руб. Согласно документации, с момента заключения контракта и до 4 декабря 2026 года победитель должен будет построить здание общей площадью 2,8 тыс. кв. м на 180 мест. Источник финансирования — субсидии из бюджета. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

В конце августа стало известно, что никто не заявился на повторный аукцион по ремонту корпуса школы в липецком Ельце.

Юрий Голубь