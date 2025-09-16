Объявлены повторные торги на строительство детсада в белгородском селе Терновка

Министерство строительства Белгородской области повторно объявило электронный аукцион на возведение детского сада в селе Терновка Яковлевского городского округа. В начале сентября торги были признаны несостоявшимися: не было подано ни одной заявки. Объявив новый тендер, заказчик увеличил начальную цену с 260,9 до 287,6 млн руб. Это стало известно из данных портала госзакупок.

Согласно документации, с момента заключения контракта и до 4 декабря 2026 года победитель должен будет построить здание общей площадью 2,8 тыс. кв. м на 180 мест. Источник финансирования — субсидии из бюджета. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет.

