Песков: Россия должна выиграть войну

Сейчас идет война, и Россия должна ее выиграть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Идет война. СВО — это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война»,— добавил Дмитрий Песков в интервью радио РБК. По его словам, сейчас идет самый острый этап войны, и Россия должна выиграть ее ради детей, внуков и будущего.

Пресс-секретарь президента также заявил, что встреча Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским без подготовки станет провальной пиар-акцией. Кроме того, господин Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, который сравнил Россию с «бумажным тигром».