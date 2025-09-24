Песков о словах Трампа: Россия не тигр, а медведь, и бумажных медведей не бывает

Россия ассоциируется с медведем, а не с тигром, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Россия похожа на «бумажного тигра».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Бумажных медведей не бывает. Россия это медведь,— сказал господин Песков в эфире радио РБК. — Здесь ничего бумажного нет».

Дональд Трамп сделал соответствующее заявление в контексте конфликта на Украине. Он назвал СВО «бесцельной войной», которую «Россия ведет уже три с половиной года». Американский президент убежден, что «настоящая военная держава могла бы выиграть менее чем за неделю» в этом конфликте.