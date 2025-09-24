Песков назвал провальной пиар-акцией встречу Путина и Зеленского без подготовки

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского без подготовки станет пиар-акцией, обреченной на провал. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В качестве места переговоров Владимир Зеленский предлагал Австрию или Швейцарию, однако эти места неприемлемы для России, уточнил Дмитрий Песков в интервью радио РБК. По его словам, указанные страны давно утратили свой нейтральный статус по отношению к РФ.

Ранее президент России предлагал украинскому коллеге провести встречу в Москве. Тот отказался. Это свидетельствует о неготовности господина Зеленского к диалогу, ведь если бы он хотел, то приехал бы, убежден представитель российского президента.