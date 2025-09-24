Песков: Трамп никогда не скрывал намерения обеспечить экономические интересы США

Президент США Дональд Трамп никогда не скрывал, что хочет обеспечить экономические интересы своей страны. Одна из его целей — добиться того, чтобы другие страны покупали нефть и газ у Штатов. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Самое простое — это заставить весь мир покупать подороже американскую нефть и подороже американский сжиженный газ,— пояснил господин Песков в эфире радио РБК.— И, избегая каких-то замысловатых дипломатических приемов, он, собственно, идет вперед».

Так представитель российского президента прокомментировал требование Дональда Трампа к странам Европы отказаться от закупок нефти из РФ. Накануне господин Трамп назвал европейских партнеров спонсорами продолжающихся военных действий на Украине из-за экономического сотрудничества с Россией. Ответственность за косвенное финансирование конфликта американский президент, в частности, возложил на Индию и Китай.

