«Плохая новость для Владимира Зеленского»

Президент США Дональд Трамп неожиданно перешел от давления на Киев с целью добиться от него территориальных уступок к заявлениям о том, что Украина вполне способна с помощью ЕС вернуть все свои земли обратно. Более того, он окрестил Россию «бумажным тигром» за «бесцельную» длительную войну и сказал, что российская экономика разваливается. Украинский лидер Владимир Зеленский и кое-кто в ЕС поначалу восприняли такой «разворот на 180 градусов» с большим воодушевлением. Однако при более пристальном рассмотрении многим стало ясно другое: по сути, Трамп заявил, что «умывает руки» — США самоустраняются от украинского урегулирования. По крайней мере на время.

Вторник оказался для президента США довольно насыщенным в плане программных заявлений. С трибуны Генассамблеи ООН Дональд Трамп заклеймил все те идеи и концепции, которые в западном мире еще недавно казались незыблемыми и магистральными. Климатическая повестка, заявил он, «величайшее надувательство, которое когда-либо утверждалось на Земле». Раскритиковал президент США и миграционную политику в Европе, где страны «катятся в преисподнюю», особо выделив Великобританию и «ужасного мэра» в Лондоне, «где уже хотят ввести законы шариата». Досталось и самой всемирной организации, где на ее беду технические заминки произошли именно во время выступления американского лидера.

«ООН никогда нам не помогала на самом деле,— заметил Трамп.— В чем цель ООН?.. Неработающий эскалатор и неработающий телесуфлер — вот все, что я получил от ООН».

Но главная информационная бомба разорвалась позднее — на последующей после этого выступления встрече Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Уже в открытой части этой встречи глава Белого дома посвятил львиную долю заявлений России, подведя неожиданный итог беседе с украинским визави в соцсети Truth Social вскоре после самого разговора.

«Путин и Россия столкнулись с БОЛЬШИМИ экономическими проблемами, и Украине пора действовать. Видя, какие экономические проблемы (война) создает для России, я думаю, что Украина при поддержке Европейского союза способна бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде»,— написал президент США.

Кроме того, Трамп отметил, что «Россия бесцельно сражается уже три с половиной года, а настоящая военная держава должна была бы выиграть эту войну меньше чем за неделю», заявив, что это выставляет Россию «бумажным тигром».

Неудивительно, что такая позиция главы Белого дома, которую все незамедлительно расценили как разворот Трампа на 180 градусов по отношению к Москве, Зеленскому пришлась по душе. На брифинге он заявил журналистам, что у него была «хорошая, конструктивная» встреча с Трампом, и высоко оценил заявления Трампа в Truth Social, назвав это «большим сдвигом». Чуть позже в интервью Fox News Зеленский с энтузиазмом сообщил, что позиции украинской и американской команд «сблизились как никогда прежде».

Кроме того, украинский лидер отметил, что они с Трампом обсудили проблемы российской экономики и «существовало понимание», что президент США будет готов предоставить гарантии безопасности Украине после окончания войны. Американский президент между тем на сей счет не сказал ничего конкретного, отметив лишь, что Штаты продолжат продавать вооружения НАТО, а «НАТО может делать с ним все, что пожелает».

Наконец, Зеленский отметил, что теперь президент США «доверяет намного больше» ему, нежели российскому президенту Владимиру Путину. Чуть ранее сам Трамп, отвечая на вопрос, доверяет ли он все еще Владимиру Путину, не стал давать однозначного ответа, пообещав дать его «примерно через месяц».

Несмотря на отсутствие конкретики, самой смены тона Дональда Трампа по отношению к Москве хватило для зарождения энтузиазма не только в Киеве, но и в Европе. «Это были очень сильные заявления, которых мы раньше не слышали в таких форматах, поэтому очень хорошо, что теперь мы достигли одинакового взаимопонимания»,— отметила верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас. О неоднократном требовании президента США к Европе прекратить «позорную» закупку нефти и газа у России, если там хотят дождаться экономического наказания Москвы со стороны Штатов, в ЕС предпочли, видимо, не вспоминать.

В России тем временем решили не нагнетать страсти и преуменьшить значение последних заявлений Дональда Трампа. «Не стоит приходить в такое возбуждение от каждого твита»,— посоветовал журналистам заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

С определенной долей скепсиса к сказанному президентом США отнеслись и некоторые американские политики. Например, один из видных демократов Том Малиновски, бывший помощник госсекретаря США, назвал заявление Трампа «демонстрацией разворота на 180 градусов».

«Что еще Трамп собирается сделать, чтобы помочь Украине победить? Если ничего, то это просто слова»,— прокомментировал он в соцсети Х.

Но самый драматичный вывод из смены настроений американского лидера сделала британская газета The Telegraph. «То, что на первый взгляд может показаться ошеломляющим разворотом, на самом деле может быть плохой новостью для Владимира Зеленского»,— отметило издание, указав, что вместо обещаний новой поддержки Киеву или активизации действий против Москвы Дональд Трамп, по сути, «передает все Европе и НАТО». «Трамп умывает руки от войны на Украине... Звучит так, как будто с него хватит»,— резюмирует издание.

Антон Морозов, Антон Васильев