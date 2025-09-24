Politico: чиновники ЕС восхищены и обеспокоены резкими словами Трампа о России

В Европе со смешанными чувствами восприняли последние высказывания президента США Дональда Трампа о России, в которых он назвал СВО «бесцельной войной» и заявил о слабости Москвы. Об этом пишет Politico со ссылкой на опрошенных европейских чиновников. Они дали изданию комментарии на условиях анонимности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters Дональд Трамп

Фото: Al Drago / Reuters

В публикации говорится, что «чиновники ... колебались между восторгом и скептицизмом, отмечая, что Трамп часто меняет свою позицию». Но все же «первой реакцией было сдержанное восхищение новым резким тоном президента США». Один из собеседников Politico заявил, что оценить «проукраинский характер» заявлений господина Трампа — «пока что самый сложный вопрос». При этом для европейцев, которые потратили месяцы на попытки убедить президента США в правильности своей позиции, эта «очевидная перемена стала своего рода подтверждением собственных усилий».

В то же время «на фоне первоначального удивления и радости» несколько чиновников и дипломатов ЕС в беседе с Politico «выразили более глубокий скептицизм». Они полагают, что слова президента США могут быть только «попыткой спровоцировать (Владимира) Путина, которая не приведет к каким-либо реальным изменениям в американской политике».

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев посвятил высказываниям Дональда Трампа новый пост в Telegram. Он полагает, что президент США сейчас находится в «альтернативной реальности», но он оттуда «всегда возвращается».