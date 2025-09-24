Отказ во взыскании убытков за АЧС в пользу курского «Реута» устоял в кассации

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения двух первых инстанций об отказе во взыскании с комитета ветеринарии Курской области 139 млн руб. в пользу местного производителя свинины ООО «Реут» Олега Созанского. В эту сумму были оценены убытки от африканской чумы свиней (АЧС). Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

«Реут» обратился в Арбитражный суд Курской области в ноябре 2023 года. В конце февраля 2025 года ему отказали в удовлетворении требований. В конце мая решение поддержал 19-й Арбитражный апелляционный суд.

В ноябре 2020 года на двух площадках «Реута» выявили вспышку АЧС. После этого вирус обнаружили на предприятиях других компаний — «Мираторга» и «Агропромкомплектации». «Реут» лишился 66,2 тыс. голов свиней. В компании разразился кризис, весной 2022-го она стала банкротом. В последний раз конкурсное производство в отношении должника продлили до 19 октября.

Летом 2023 года суд частично удовлетворил требования «Реута» к тогда еще областному управлению ветеринарии и взыскал 194,5 млн руб. ущерба, понесенного им в результате изъятия свиней.

Алина Морозова