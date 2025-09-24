Рубио: Трамп оставляет за собой возможность продать Украине наступательное оружие

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент Дональд Трамп оставляет за собой возможность продавать Украине наступательное оружие. Об этом он рассказал на заседании Совбеза ООН по Украине.

«У него также есть возможность, как он уже делал при некоторых обстоятельствах, продавать оборонительное вооружение и потенциально наступательное оружие, чтобы Украина могла защитить себя от нападений»,— сказал господин Рубио (цитата по «РИА Новости»).

Ранее Дональд Трамп заявил, что неустанно работает над разрешением российско-украинского конфликта. По его словам, Соединенные Штаты готовы ввести против России «серьезные пошлины».