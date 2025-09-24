Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о последствиях пожара в зоопарке

Власти Новосибирска создали рабочую группу для ликвидации последствий пожара в зоопарке имени Шило, сообщил мэр города Максим Кудрявцев. Он также подтвердил, что из вольеров с копытными удалось спасти 24 животных, еще пятеро погибли.

По словам мэра, на месте работают прокуратура и следственные органы. Причины возгорания устанавливаются. На территории зоопарка и во всех учреждениях мэрии Новосибирска будет проведена дополнительная проверка пожарной безопасности, уточнил господин Кудрявцев в Telegram-канале.

Глава города также пообещал оперативно выделить деньги на восстановление поврежденных пожаром участков зоопарка. Сейчас он работает в штатном режиме.

Информация о начале возгорания поступила в МЧС в 22:44 по местному времени. Огонь охватил два вольера на площади 180 кв. м. В тушении участвовали около 30 специалистов и 10 единиц техники.