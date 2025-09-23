Бывшая помощница 46-го президента США Джо Байдена прокомментировала новости о получении российского гражданства. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Бывшая помощница президента США Джо Байдена Тара Рид

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Тара Рид заявила RT, что переезд в РФ был для нее «вынужденным шагом», потому что над ее семьей якобы «нависала опасность ... со стороны американских властей». Из ее комментария следует, что в течение двух лет ей предоставляли политическое убежище, затем она решила получить российский паспорт. Госпожа Рид добавила, что считает предоставление ей гражданства честью и теперь планирует учить русский язык.

Тара Рид была помощницей Джо Байдена в те годы, когда он был сенатором от штата Делавэр. Во время президентской кампании в 2020 году она обвинила экс-начальника в домогательствах, якобы совершенных в прошлом. Он все обвинения отвергал.