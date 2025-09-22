Бывшая помощница Байдена Тара Рид получила гражданство России

Бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид получила гражданство России, следует из опубликованного указа президента Владимира Путина.

«Принять в гражданство России <...> Мак Кейб Александра Тара, родившаяся 26 февраля 1964 г. в Соединенных Штатах Америки»,— отмечается в документе. Госпожа Рид изменила имя после развода с мужем в конце 90-х годов.

Госпожа Рид занимала пост помощницы Джо Байдена, когда он был сенатором от штата Делавэр. В 2020 году, во время избирательной кампании в США, она обвинила господина Байдена в домогательствах, якобы совершенных в 1990-х годах. Сам он все обвинения отвергает.

Госпожа Рид переехала в Россию в 2023 году. Она уже заявляла о намерении получить российский паспорт.