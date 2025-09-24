В проекте бюджета сохранена льготная ставка НДС для социально значимых товаров

Минфин внес в правительство поправки в закон о бюджете на 2025 год и законопроект о бюджете на 2026–2028 годы. Ведомство предложило с 1 января повысить ставку НДС с 20% до 22%. Льготная ставка (10%) сохранится для всех социально значимых товаров — это в том числе базовые продукты питания (хлеб, молочка, мясо и не деликатесные мясопродукты и прочее), лекарства, детская продукция. Это означает, что подорожать с января эти товары не должны.

Необходимость повышения стандартной ставки НДС Минфин объяснил нуждами обороны и безопасности. Рост ставки принесет «значительные дополнительные поступления, которые будут направлены на вопросы обороны и безопасности», утверждает министерство. Экспертно сумма поступлений оценивается в 1,3 трлн руб. В Минфине убеждены, что рост цен из-за новой ставки будет «умеренным и ограниченным».

