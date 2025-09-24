«Бизнес сможет взглянуть на себя глазами налогового органа»

С 1 января 2026 года ФНС России получит право проводить оценку достоверности отчетных данных организаций. Соответствующие полномочия закреплены в федеральном законе от 23 июля 2025 года №254-ФЗ, который вносит изменения в закон о налоговых органах. Документ наделяет Федеральную налоговую службу новыми возможностями для анализа финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц и предпринимателей. Предлагаемые изменения в законодательстве направлены на повышение прозрачности и налогового контроля за коммерческой деятельностью, считает управляющий партнер юридической фирмы «Медко Групп» Виталий Медко.



«Новый ФЗ вступает в силу 1 января следующего года и у руководителей компаний пока есть время разобраться в его положениях, скорректировать свою деятельность, подготовиться. И чем раньше — тем лучше.

В закон вводится новая ст. 6.3, согласно которой под результатом оценки понимается вывод о соответствии или несоответствии сведений бухгалтерской, налоговой отчетности и других данных, имеющихся у налогового органа, критериям, установленным методиками ФНС России.

Результаты такой оценки будут оформляться в виде выписки. Их получат сами оцениваемые лица и другие заинтересованные стороны при наличии оснований, предусмотренных законодательством.

Предлагаемые изменения направлены на повышение прозрачности и налогового контроля за деятельностью бизнеса. Такие поправки, с одной стороны, помогут бизнесу оценивать своих контрагентов до подписания контракта с ними. Это будет способствовать как уменьшению коммерческих рисков, так и снижению претензий проверяющих органов относительно недолжной проверки контрагента. Ранее многие претензии налоговых органов, например по уплате НДС, сводились к отсутствию со стороны проверяемого лица должной осмотрительности при выборе контрагента, взаимодействии с неблагонадежными контрагентами, а то и вовсе с фирмами-однодневками. Теперь же, с появлением новой методики оценки юрлиц, предприятие сможет обстоятельно подойти к выбору партнера.

С другой стороны, благодаря законодательным изменениям, бизнес сможет взглянуть на себя глазами налогового органа. Уже сегодня компания может запросить оценку своей деятельности в личном кабинете юрлица. Предложенная методика является шагом вперед, попыткой установить единые, понятные и прозрачные правила оценки. Для предпринимателей важно понимать налоговые претензии и замечания для того, чтобы корректировать деятельность и снизить возможные административные риски.

Надо иметь ввиду, что предложенные изменения отразятся не только на сфере налоговых правоотношений. Представляется, что оценка деятельности органом ФНС будет использоваться при организации торгов и госзакупок, предоставлении льгот и субсидий, выдаче кредитов.

Поэтому для бизнеса важно обратить внимание на несколько важных аспектов. Первый: с 1 января 2026 года важно ознакомиться с работой сервиса по оценке деятельности компаний, получить выписку в отношении своей организации. Второй: в случае несогласия с полученной оценкой, компания вправе направить в налоговый орган заявление о корректировке, приложив подтверждающие документы. Сделать это необходимо в течение пяти рабочих дней с момента получения выписки.

Третий: необходимо обратить внимание на качество сдаваемой в налоговый орган отчетности. Зачастую, неверное представление о налогоплательщике формирует он сам, предоставляя в налоговый орган не корректную или не точную информацию.

Таким образом, нововведение направлено на повышение прозрачности бизнеса и контроль над достоверностью отчетности. ФНС получит право формировать официальные оценки, которые могут использоваться контрагентами, банками и госорганами. Новый механизм усилит прозрачность бизнеса, но потребует от компаний внимательного контроля за отчетностью и оперативного реагирования на возможные ошибки в оценке».