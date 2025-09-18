На предприятии «Газпрома» в Башкирии начался пожар после атаки беспилотников

В Башкирии беспилотники атаковали предприятие «Газпром нефтехим Салават». Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров.

По словам чиновника, при приближении двух БПЛА самолетного типа «сработала пассивная и активная защита», также «охрана предприятия открывала огонь на поражение». Люди не пострадали.

«Степень повреждений выясняем, — добавил Радий Хабиров. — Сейчас ликвидируем пожар».

Подробности он пообещал сообщить позднее.