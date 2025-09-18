В Башкирии локализовали пожар на заводе «Газпрома» после атаки БПЛА

В башкирском Салавате локализовали пожар на нефтехимическом комбинате «Газпрома», который возник во время атаки БПЛА. Об этом было объявлено на выездном заседании республиканского оперштаба на площадке компании «Газпром нефтехим Салават».

Предприятие «продолжает работать в штатном режиме, технологические процессы не нарушены», заявили в пресс-службе главы региона Радия Хабирова. Также сообщается, что «пожар на заводе локализовали», и «после ликвидации последствий» планируется оценить необходимость ремонта.

На заседании оперштаба министр природопользования и экологии республики, в свою очередь, повторил, что превышения ПДК вредных веществ в воздухе нет.