Силы ПВО за ночь сбили 70 БПЛА над регионами России

В период с 23:00 мск 23 сентября до 7:00 24 сентября средства ПВО уничтожили и перехватили 70 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. По его данным, дроны сбили над Белгородской, Курской, Ростовской и Волгоградской областями, а также над Крымом и над акваторией Черного моря.

В Белгородской области был ранен мирный житель, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Также в Белгороде повреждено административное здание и фасад многоквартирного дома. В Курской области частично обесточен город Льгов. В Ростовской области пострадали два человека, на территории нескольких частных домов нашли обломки БПЛА. В Волгоградской области нарушено электроснабжение села Подкуйково, никто не пострадал.