Город Льгов в Курской области частично остался без электричества после атаки БПЛА

Большая часть города Льгова и Льговского района в Курской области осталась без электричества в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По информации главы области, есть повреждения инфраструктуры и объектов энергетики. Информация о пострадавших и других последствиях уточняется.

По информации Минобороны, за четыре часа над регионами России было сбито 19 БПЛА, часть из которых — над Курской областью.