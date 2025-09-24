Два человека пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали два человека. Их с осколочными ранениями доставили в Вешенскую центральную районную больницу, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Из-за атаки БПЛА в станице Базковская в частном доме начался пожар.

В Таганроге было повреждено остекление и балконы в нескольких многоквартирных домах. На территории некоторых частных домов были обнаружены обломки БПЛА. Эти места оцеплены.

По информации господина Слюсаря, силы ПВО отражают атаку в Таганроге, а также в Мясниковском, Миллеровском, Куйбышевском, Шолоховском, Тарасовском и Верхнедонском районах.