Проезд при оплате картой в Тюмени с 1 октября составит 35 рублей

В Тюмени с 1 октября стоимость проезда вырастет до 40 руб., но при оплате картой, электронным проездным и MirPay она составит 35 руб., сообщил в своем Telegram-канале мэр Максим Афанасьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 1 января цена за проезд снова поднимется, до 42 и 37 руб. соответственно. По словам господина Афанасьева, 94% от общего объема платежей в транспорте — это безналичный расчет. Он также рассказал о расценках за проезд с октября для льготных категорий граждан. «Для обладателей транспортных карт "Школьник" и "Студент", расходы составят 8 руб. и 20 руб. соответственно в пределах лимита поездок на месяц. После того как данная квота будет исчерпана, льготные транспортные карты продолжат функционировать как "Общепользовательская", что позволит воспользоваться пересадочным тарифом. Перевозка льготных категорий граждан по транспортным картам "Пенсионер" в границах Тюмени остается по-прежнему бесплатной»,— сказал мэр.

По его словам, изменения тарифной политики продиктованы необходимостью инвестировать в развитие транспортной системы, в частности, это нужно для того, чтобы заменить автобусы на транспорт с большей вместимостью. Перевозчики планируют приобрести 89 единиц транспорта: 49 автобусов большого класса и 40 единиц — среднего класса. На маршруты в этом году выйдут 28 новых автобусов, а в 2026 году — еще 61.

Напомним, по данным администрации Тюмени, текущие тарифы не покрывают всех затрат перевозчиков: средства от оплаты проезда идут на топливо, зарплаты водителям и ремонт автобусов.

Ирина Пичурина