Стоимость проезда в тюменском транспорте поднимут на 8 рублей

В Тюмени с 1 октября стоимость проезда на общественном транспорте вырастет на 8 руб., сообщили «РБК-Тюмень» в пресс-службе городской администрации. С этого месяца при оплате наличными проезд будет стоить 40 руб., а при безналичном расчете — 35 руб.

С 1 января 2026 года тарифы снова повысятся: до 42 руб. при оплате наличными и до 37 руб. — картой. В администрации пояснили, что средства от оплаты проезда идут на топливо, зарплаты водителям и ремонт автобусов. Текущие тарифы не покрывают всех затрат перевозчиков.

Сейчас проезд стоит 32 руб. при наличном расчете и 31 руб. — при безналичном.

Ирина Пичурина