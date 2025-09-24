Поезда СЗППК перевезли за август 10 млн пассажиров в пригородном сообщении

По итогам августа текущего года поезда АО «Северо-Западная пассажирская компания» (ЗППК) перевезли в пригородном сообщении в общей сложности 10 млн пассажиров. Этот показатель на 2% больше, чем в августе 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На Финляндском направлении за месяц было перевезено 3,6 млн человек (+3%), на Балтийском — 2,4 млн (+4%), на Витебском — 1,9 млн (-1%), на Московском — 1,3 млн (соответствует уровню прошлого года), на Волховстроевском — 786 тыс. (+7%), на Петрозаводском – 68 тыс. человек (+22%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что вокзальные комплексы Санкт-Петербурга по итогам восьми месяцев текущего года обслужили около 26,7 млн человек. В целом перевозки пассажиров на магистралях ОЖД в январе-августе выросли на 4,5%.

Андрей Цедрик