Перевозки пассажиров на магистралях ОЖД выросли на 4,5% за восемь месяцев

По итогам восьми месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 136,4 млн пассажиров. Этот показатель на 4,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Поездами пригородного сообщения в январе-августе 2025 года воспользовались 120,7 млн пассажиров (+4,4%), дальнего следования — 15,7 млн человек (+5,2%).

В августе этого года на ОЖД перевезли более 19,1 млн пассажиров (+2,5%): 16,6 млн человек — в пригородном сообщении (+2,2%), 2,5 млн — в дальнем следовании (+4,7%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что тактовыми железнодорожными маршрутами в Петербурге с начала года воспользовались около 22,5 млн пассажиров.

Андрей Цедрик