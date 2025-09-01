Перевозки пассажиров на магистралях ОЖД выросли на 4,5% за восемь месяцев
По итогам восьми месяцев текущего года на магистралях Октябрьской железной дороги было перевезено в общей сложности 136,4 млн пассажиров. Этот показатель на 4,5% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Поездами пригородного сообщения в январе-августе 2025 года воспользовались 120,7 млн пассажиров (+4,4%), дальнего следования — 15,7 млн человек (+5,2%).
В августе этого года на ОЖД перевезли более 19,1 млн пассажиров (+2,5%): 16,6 млн человек — в пригородном сообщении (+2,2%), 2,5 млн — в дальнем следовании (+4,7%).
Прежде «Ъ-СПб» писал, что тактовыми железнодорожными маршрутами в Петербурге с начала года воспользовались около 22,5 млн пассажиров.